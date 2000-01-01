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flickr 17.06 23:36   MIGnews.com

"Больница" для произведений искусства откроется в Италии

Специальную "больницу" для поврежденных произведений искусства приняли решение создать власти итальянского региона Умбрия, который в прошлом году сильно пострадал от землетрясения, как сообщает ВВС.

В результате серии подземных толчков были повреждены более 4 тысяч работ деятелей искусства, которые предстоит обследовать работающим здесь реставраторам.

На полное восстановление поврежденных произведений искусства могут уйти месяцы или даже годы, в зависимости от степени повреждения, как отмечается в сообщении специалистов.
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