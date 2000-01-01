17.06 23:36 MIGnews.com

"Больница" для произведений искусства откроется в Италии

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Специальную "больницу" для поврежденных произведений искусства приняли решение создать власти итальянского региона Умбрия, который в прошлом году сильно пострадал от землетрясения, как сообщает ВВС.В результате серии подземных толчков были повреждены более 4 тысяч работ деятелей искусства, которые предстоит обследовать работающим здесь реставраторам.На полное восстановление поврежденных произведений искусства могут уйти месяцы или даже годы, в зависимости от степени повреждения, как отмечается в сообщении специалистов.