17.10 12:51 MIGnews.com

В Иерусалиме археологи обнаружили древний римский театр

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильские археологи сообщили об уникальной находке. Во время раскопок огромного восьмиметрового участка Западной стены в Иерусалиме, скрытого в течение 1700 лет, археологи Управления древностей Израиля неожиданно обнаружили небольшой римский театр, расположенный под "Аркой Уилсона". Об этом в понедельник, 16 октября сообщает The Times of Israel.По мнению исследователей, они относятся ко II веку н.э, пишет The Times of Israel.Находка подтверждает древние тексты, в которых есть упоминание о римским театре около Храмовой горы.На подземной пресс-конференции, прошедшей в понедельник, 16 октября в туннельном комплексе "Западная стена", археологи Джо Узиэль, Теила Либерман и Ави Соломон охарактеризовали открытие театра, как невиданное ранее окно в повседневную жизнь завоеванного римлянами города.Ученые полагают, что обнаруженный около Стены плача театр вмещал до 200 зрителей. Несмотря на то, что по размерам он существенно уступает известным римским театрам в Кейсарии, Бейт-Шеане или Бейт-Гуврине, иерусалимский театр - это уникальная находка, которая представляет для исследователей большой интерес.Судя по структуре, иерусалимский театр относился к типу Odeon (зал для проведения певческих и музыкальных состязаний) или Bouleuterion (зал для собраний городского совета, в данном случае совета колонии Элия Капитолина).В ходе изучения находки археологи пришли к выводу, что найденный театр, судя по всему, никогда не использовался: сооружение было достроено или почти достроено, но в эксплуатацию так и не введено. Ученые считают, что этому могло помешать какое-то важное событие.Кроме здания театра, около "Арки Уилсона" найдено множество керамических сосудов, монет, фрагментов скульптур и т.д. При проведении работ здесь используются современные микроархеологические методы исследований.