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Опубликован баттл Оксимирона и Dizaster с русским переводом 17.10 23:06   MIGnews.com

Опубликован баттл Оксимирона и Dizaster с русским переводом

Канадская баттл-площадка King of The Dot, опубликовала на своем YouTube-канале запись рэп-поединка российского рэпера Оксимирона (Мирон Федоров) и американского исполнителя арабского происхождения Dizaster (Башир Ягами).


Внимание! В видеоматериале присутствует ненормативная лексика.

Баттл состоялся в Лос-Анджелесе в ночь на 16 октября и продолжался около часа. По договоренности, оппоненты зачитали свои тексты на английском языке. Но американец удивил публику своими матерными русско-язычными за рифмовками.

По правилам платформы, "дуэль" проходила без судей и победителя определят зрители онлайн голосованием.

Событие называют "историческим", так как это было первое противостояние российских и американских рэп исполнителей.

Тема рэп-баттлов завоевала популярность в начале августа благодаря записи состязания рэперов Оксимирона и Славы КПСС. Видеозапись набрала более 25 миллионов просмотров.

По данным Forbes, 32-летний Мирон Федоров, в этом году заработал 1,3 миллиона долларов и стал 44-м в списке самых высокооплачиваемых российских музыкантов.
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