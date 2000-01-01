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Будет праздник, будет и парад | Фото: Thinkstock18.08 13:16   MIGnews.com

Будет праздник, будет и парад

Премьер-министр Нетаниягу пришел к соглашению с министром финансов Моше Кахлоном о выделении 100 миллионов шекелей на финансирование празднеств, посвященных 70-летию Израиля. Половина требуемой суммы будет выделена из госказны и половина будет выплачена Еврейским национальным фондом («Керен Каемет ле-Исраэль»).

В течение последних нескольких месяцев шел спор между министерствами финансов и культуры о финансировании празднований круглой даты. Министр культуры Мири Регев требовала выделить не менее 100-150 миллионов шекелей, в министерстве финансов утверждали, что совсем недавно была заключена договоренность о размере бюджета министерств культуры на 2017-2018 годы, поэтому деньги на финансирование празднеств должны поступить из бюджета министерства.

В 2016 году Нетаниягу заявил, что сможет привлечь пожертвования, но в конце концов отказался от этой идеи. Вслед за этим в канцелярии премьер-министра обратились в Еврейский национальный фонд с просьбой выделить 100 миллионов шекелей, но в министерстве финансов заявили, что нельзя полагаться только на бюджет фонда, так как ККЛ все еще не перевел в бюджет государство миллиард шекелей, несмотря на заключенные соглашения. В министерстве финансов выразили опасение, что раздутый бюджет будет использован и на предвыборную пропаганду для Нетаниягу в рамках празднования 70-летия Израиля.

Министр культуры Регев утверждала, что бюджет, выделенный на празднование 70-летия, является самым низким из всех, выделенных на празднование десятилетних годовщин. К примеру, Регев отметила, что на празднование 60-летия было выделено почти 140 миллионов шекелей, а на празднование 50-летия был выделен бюджет в размере почти 120 миллионов шекелей. Министр не готова идти на компромиссы, и в честь 70-й годовщины независимости Государства Израиль она потребовала провести военный парад.
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