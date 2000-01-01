18.08 16:00 MIGnews.com

Израильская киношкола признана одной из лучших в мире

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Израильская Школа кино и телевидения Сэма Шпигеля вошла в ежегодный рейтинг лучших в мире по версии американского журнала Hollywood Reporter.Профильное издание каждый год составляет по два списка лучших киношкол: один – для США и второй – для остальных стран мира. Так, первое место в общеамериканском рейтинге заняла старейшая киношкола Соединенных Штатов – Школа кинематографических искусств при Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (USC School of Cinematic Arts).Описывая киношколу Сэма Шпигеля, Hollywood Reporter отметил почетными членами являются американский и немецкий режиссеры Дэвид Линч и Вим Вендерс. Учреждение было создано министерством просвещения и культуры в 1989 году под руководством Ренена Шора, а в 1996 года получила название в честь легендарного израильского режиссера Сэма Шпигеля , ставшего трехкратным лауреатом "Оскара" за фильмы "Лоуренс Аравийский" (1963), "Мост через реку Квай" (1958) и "В порту" (1955)/Известными выпускниками школы Сэма Шпигеля, которые внесли свой вклад историю мирового кино, входят Рама Бурштейн ("Заполнить пустоту", "План свадьбы") Тамар Кей ("Дом немых"/"Бейт а-Ламет"), Яэля Кайяма ("Гора"), а также Михаль Брезис и Одеда Биннуна, чья лента "Ая" в 2015 году была номинирована на "Лучший короткометражный фильм" кинопремии "Оскар".В рамках международного сотрудничество школа Шпигеля помогла написать сценарий к венгерскому фильму "Сын Саула" Ласло Немеша, который в прошлом году завоевал "Оскар" как "Лучший фильм на иностранном языке".