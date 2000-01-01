Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Скончался известный российский режиссёр 18.12 18:39   MIGnews.com

Скончался известный российский режиссёр

Скончался известный российский режиссёр Георгий Натансон, снявший такие культовые фильмы, как "Ещё раз про любовь", "Валентин и Валентина", "Посол Советского Союза", "Аэлита, не приставай к мужчинам" и многие другие.

Натансон ушёл из жизни в возрасте 96 лет. О кончине режиссёра российским СМИ сообщила его дочь Марина Лузгина. По её словам, отец скончался у себя дома. Церемония прощания с режиссером состоится в четверг, 21 декабря, на Троекуровском кладбище.

В его фильмах были задействованы такие именитые актёры, как Татьяна Доронина, Александр Лазарев, Олег Ефремов, Инна Чурикова, Виталий Соломин и Наталья Тенякова.

Натансон родился 23 мая 1921 года в Казани. Режиссёр был выпускником ВГИКа, а после окончания учебного заведения первое время работал вторым режиссёром вместе с Иванлом Пырьевым, Александром Довженко, Андреем Тарковским.

В последние годы жизни он активно занимался документальным кино, отмечает сетевое издание Тele.ru
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:57
Генассамблея обсудит заблокированную резолюцию по Иерусалиму
17:40
Нетаниягу встретился с гендиректором концерна "Teva"
17:25
ФАТХ: некоторые страны отказались от саммита по Иерусалиму
16:42
Маркл выбрала свадебное платье от израильского дизайнера?
16:15
Парк в Кирьят-Яме назовут в честь Трампа
15:38
Кинерет заполнят опресненной водой
15:05
ХАМАС пытает боевиков обстреливающих Израиль
14:47
Путину передадут послание от Аббаса
14:10
В Эр-Рияде взорвалась баллистическая ракета
14:03
"Израильтянин" вместо прочерка или страны исхода
12:51
В аэропорту Нарьян-Мара упал самолет: 4 человека погибли
12:34
Иерусалим: Террорист на мотоцикле получил 15 лет тюрьмы
12:06
Группа инвесторов может купить израильские операции Teva
11:48
В Иракском Курдистане сожгли офис правящей партии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus