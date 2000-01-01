18.12 18:39 MIGnews.com

Скончался известный российский режиссёр

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Скончался известный российский режиссёр Георгий Натансон, снявший такие культовые фильмы, как "Ещё раз про любовь", "Валентин и Валентина", "Посол Советского Союза", "Аэлита, не приставай к мужчинам" и многие другие.Натансон ушёл из жизни в возрасте 96 лет. О кончине режиссёра российским СМИ сообщила его дочь Марина Лузгина. По её словам, отец скончался у себя дома. Церемония прощания с режиссером состоится в четверг, 21 декабря, на Троекуровском кладбище.В его фильмах были задействованы такие именитые актёры, как Татьяна Доронина, Александр Лазарев, Олег Ефремов, Инна Чурикова, Виталий Соломин и Наталья Тенякова.Натансон родился 23 мая 1921 года в Казани. Режиссёр был выпускником ВГИКа, а после окончания учебного заведения первое время работал вторым режиссёром вместе с Иванлом Пырьевым, Александром Довженко, Андреем Тарковским.В последние годы жизни он активно занимался документальным кино, отмечает сетевое издание Тele.ru