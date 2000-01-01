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`Хор Турецкого` планирует выступить в ООН 20.01 07:52   MIGnews.com

"Хор Турецкого" планирует выступить в ООН

Знаменитый в России "Хор Турецкого" планирует выступить в здании Организации Объединённых Наций, а также на главной площади Нью-Йорка - Таймс-сквер. Предположительно, концерт состоится в мае текущего года.

Данная информация появилась в российских СМИ в пятницу, 19 января, со ссылкой на художественного руководителя музыкального коллектива - Михаила Турецкого.

"Мы пытаемся получить сейчас разрешение от мэра Нью-Йорка. Это непростая задача, но невозможное возможно. Я думаю, что это произойдет в период празднования Дня Победы. Мы так спланировали, чтобы 9 мая сделать концерт на площади Белорусского вокзала (в Москве), 10 мая сделать его в Тель-Авиве, ночью перелететь в США, и в здании ООН, в этом огромном зале, где проходят заседания, сделать концерт для представителей ООН, и уже 12 числа, в субботу, вечером выйти на улицу. И сделать это на Таймс-сквер", — рассказал Турецкий.

Он также отметил, что это будет " абсолютно бесплатный открытый концерт для людей".

"Мы будем использовать весь наш ресурс: у нас два коллектива, мужской коллектив "Хор Турецкого", и у нас есть еще женский коллектив под названием "SOPRANO", — сказал Турецкий.

Концерт Хора Турецкого в метро
© Фото : предоставлено арт-директором "Хора Турецкого" Анной Чех
"Хор Турецкого" успел спеть лишь три песни в переходе метро в Москве
"Вся музыка, которая может быть исполнена аудитории на улице — это и рок, и джаз, и классика, и знаменитые песни победы — прозвучат в комбинированной программе. Поэтому это будет такое событие, которого, наверное, тут еще никогда не было. За нами поддержка министерства иностранных дел, и, очень надеюсь, мэрии Нью-Йорка, и этот проект поддерживает президент РФ и правительство Москвы", — отметил собеседник агентства.
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