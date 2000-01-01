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Бен Кингсли сыграет нацистского преступника Адольфа Эйхмана | Фото: Gage Skidmore/Flickr19.06 15:27   MIGnews.com

Бен Кингсли сыграет нацистского преступника Адольфа Эйхмана

Оскароносный британский актер Бен Кингсли сыграет в новом фильме Криса Вайца "Операция "Финал". В основанном на реальных событиях триллере киностудии Metro-Goldwyn-Mayer ему доведется воплотить роль Адольфа Эйхмана - нацистского преступника, создавшего политику окончательного решения еврейского вопроса.

В основу сюжета легла операция Моссада, проведенная в мае 1960 года, по поиску, поимке и транспортировке в Израиль одного из самых разыскиваемых преступников века в Аргентине, куда он бежал после поражения Третьего рейха во Второй мировой. К слову, именно в этой латиноамериканской стране и будут проходить съемки ленты.

Отмечается, что съемки картины начнутся в конце следующего года, а когда она попадет на экраны, пока неизвестно. Компанию Кингсли на экране составит другой именитый актер – Оскар Айзек, который сыграет руководителя группы израильских спецагентов, осуществивших операцию Питера Малкина.
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