19.07 16:57 MIGnews.com

Роджер Уотерс сравнил Израиль с нацистской Германией

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Бывший фронтмен легендарной рок-группы Pink Floyd и израилененавистник Роджер Уотерс сравнил израильское правительство с руководством Третьего рейха, назвав Израиль "худшим режимом в мире".Такие нелестные заявления в адрес Еврейского государства один из главных популяризаторов антиизраильского бойкота сделал в ходе беседы с основателем движения Boycott, Divestment and Sanctions Омаром Баргути."Как я считаю, утверждая, что каким-то образом они могут улучшить ситуацию, приехав в Израиль, играя там и общаясь с израильскими артистами, (иностранные - ред.) артисты ошибаются.И я скажу вам, почему я так считаю – многие израильские евреи являются частью движения BDS ... и любой из них скажет вам: "Нет, я не хочу сидеть с тобой у костра. Я хочу, чтобы вы не пересекали наши границы", - сказал он.Уотерс назвал бессмысленным вести беседы с людьми, которые "большую часть жизни – 24 часа в сутки, семь дней в неделю, всю свою жизнь с самого рождения – провели при пропаганде". Впрочем, каким чудом все-таки удалось не поддаться "пропаганде" израильтянам-сторонникам BDS, музыкант уточнять не стал.Израиль, как страна "апартеида" идет к тому, чтобы превратиться в "государство-изгой", сказал Уотерс Баргути."Сложно не вспомнить Геббельса. Тактика Израиля заключается в том, чтобы как можно чаще, вновь и вновь лгать", - сказал он, упомянув нацистского министра пропаганды.В отношении американцев музыкант сказал, что "все они всю свою жизнь живут в постоянном состоянии хасбары, созданном AIPAC и израильским лобби в Соединенных Штатах", однако, хоть он и презирает президента своей страны Дональда Трампа, Уотерс никогда и не подумает бойкотировать выступления в своей стране, потому, что считает это не одним и тем же."Если я не буду играть в США, это никак не повлияет на американскую внешнюю политику. Бойкот – очень специфическая стратегия и тактика, которую определенных ситуациях нельзя использовать как инструмент протеста. Это реальная тактика, влияющая на правительство и народ Израиля", - пояснил он, однако, как именно его бойкот повлиял на внешнюю или внутреннюю политику Израиля, исполнитель не сказал.Однако одним из самых отвратительных заявлений он сделал в ответ на вопрос Баргути о том, что почему же Уотерс не протестует против других, куда более ужасных режимов в мире."Я не уверен, что во всем мире найдется более суровый режим", - сказал он.Несколько запоздало он выразил "особую обеспокоенность" Сирией, но не более. Действительно, убийство режимом Башара Асада полумиллиона собственных граждан не может сравниться с "преступлениями" Израиля.Также Роджер Уотерс выразил обеспокоенность ситуацией в Украине, но не захотел "демонизировать русских".