Новая самая популярная песня в мире

Выпущенный в январе танцевальный хит Despacito пуэрториканцев Луиса Фонси и Дэдди Янки оказался самой прослушиваемой в мире песней – по версии компании Universal Music Latin Entertainment на различных стриминговых сервисах и платформах композицию прослушали 4,6 млрд. раз.Таким образом, она подвинула предыдущего лидера – канадца Джастина Бибера (с которым, к слову, вышла одна из версий песни), чья композиция Sorry долгое время удерживала пальму первенства с 4,3 млрд. прослушиваний.Впрочем, именно Джастин Бибер и способствовал раскрутке Despacito – после его участия она стала популярна не только в Латинской Америке, но и в Северной, и в Европе.Клип на песню также уверенно движется к первому месту по популярности – YouTube его уже просмотрели 2,66 миллиарда раз, что лишь на 330 млн. раз меньше, чем лидера видеохостинга – клип на песню See You Again от американца Wiz Khalifa.Despacito даже успела стать причиной курьеза – в прошлом месяце работа главного международного аэропорта Аргентины была на 15 минут парализована из-за того, что один из пилотов забыл отключить микрофон и транслировал с воздуха песню для наземных служб.