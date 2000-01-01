20.07 03:19 MIGnews.com

В лесу Гварам увековечат память павших в "Нерушимой скале"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В эти дни, когда в Израиле отмечали третью годовщину начала операции "Нерушимая скала", Еврейский Национальный Фонд – Керен Каемет ле-Исраэль сообщил о новом проекте по увековечиванию памяти павших. Вместе с комитетом семей, потерявших своих близких в войнах и терактах, "Ваад ха-мишпахот ха-шакулот", будет создан мемориал в лесу Гварам (районный совет Хоф-Ашкелон), который будет считаться центральным местом для поминальных церемоний в память о павших в этой операции.Этот проект лично курирует председатель ЕНФ-ККЛ Дани Атар. По его распоряжению представители семей смогли сами выбрать место для будущего мемориала. Изначально представители комитета выразили пожелание, чтобы обелиск был установлен как можно ближе к границе с Газой, желательно на возвышенности, с которой открывается панорама мест былых боев. Самым оптимальным вариантом оказался лес Гварам, очень красивый массив, большинство членов комитета проголосовали за эту опцию.Вокруг мемориала будет благоустроена площадка для официальных мероприятий, где смогут поместиться до 300 человек. Здесь будет паркинг, доступный для людей с ограниченными возможностями, места для пикников. Будут проведены реставрационные работы в амфитеатре, расположенном поблизости."ЕНФ-ККЛ считает увековечивание памяти павших солдат ЦАХАЛа в наших лесах и парках одной из важнейших сионистских миссий, миссий первостепенной важности как в моральном, так и в национальном плане. Мы должны высоко ценить подвиг и самопожертвование наших сыновей, мы должны дать возможность их близким поминать погибших в том месте, где увековечены их имена. В моих глазах строительство мемориала в лесу Гварам с видом на места былых боев имеет огромную важность. Это место станет отправной точкой для многочисленных велосипедных и пеших прогулок по этим местам, где в весенний сезон всеми красками расцветает природа. Каждый гражданин, приезжая сюда, сможет склонить голову в память о тех, кто не пожалел жизни во имя своей страны", - отметил по этому поводу Дани Атар.Зоар Цафон, который руководит в ЕНФ-ККЛ планированием и проектированием объектов, также поддержал это решение."Комитет семей, потерявших своих близких, осмотрели многие возможные места для мемориала. Мы сопровождали их в этих поездках. Председатель ЕНФ-ККЛ Дани Атар лично курировал этот проект и требовал постоянных отчетов, как продвигаются дела. Мы проехали вдоль всей разделительной стены с сектором Газа, мимо мест, где три года назад шли бои Нерушимой скалы. Лес Гварам понравился членам комитета с первого взгляда. И я не удивлен, что их выбор остановился именно здесь. Мы подключили районный совет Хоф-Ашкелон и Совет по охране памятников. После совместных консультаций было решено строить мемориал именно здесь", - рассказывает он.