19.08 19:29 MIGnews.com
Star Wars: про Оби-Ван Кеноби снимут отдельный фильм
Студия Disney совместно с Lucasfilm планирует снять отдельный фильм, посвященный персонажу франшизы "Звездные войны" джедаю Оби-Вану Кеноби.
Об этом сообщают издания The Hollywood Reporter и Variety со ссылкой на источники.
Отмечается, что переговоры находятся на начальной стадии, а у проекта пока нет даже сценария.
Ожидается, что режиссером киноленты выступит британец Стивен Долдри, известен своей работой над музыкальной драмой под названием "Билли Эллиот".
Имя актера, который исполнит главную роль, неизвестно.
В оригинальной трилогии "Звездных войн" персонажа сыграл актер Алек Гиннесс, а в трилогии приквелов роль молодого Кеноби исполнил Юэн Макгрегор.
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