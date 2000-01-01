19.08 19:29 MIGnews.com

Star Wars: про Оби-Ван Кеноби снимут отдельный фильм

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Студия Disney совместно с Lucasfilm планирует снять отдельный фильм, посвященный персонажу франшизы "Звездные войны" джедаю Оби-Вану Кеноби.Об этом сообщают издания The Hollywood Reporter и Variety со ссылкой на источники.Отмечается, что переговоры находятся на начальной стадии, а у проекта пока нет даже сценария.Ожидается, что режиссером киноленты выступит британец Стивен Долдри, известен своей работой над музыкальной драмой под названием "Билли Эллиот".Имя актера, который исполнит главную роль, неизвестно.В оригинальной трилогии "Звездных войн" персонажа сыграл актер Алек Гиннесс, а в трилогии приквелов роль молодого Кеноби исполнил Юэн Макгрегор.