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YouTube 19.08 19:29   MIGnews.com

Star Wars: про Оби-Ван Кеноби снимут отдельный фильм

Студия Disney совместно с Lucasfilm планирует снять отдельный фильм, посвященный персонажу франшизы "Звездные войны" джедаю Оби-Вану Кеноби.

Об этом сообщают издания The Hollywood Reporter и Variety со ссылкой на источники.

Отмечается, что переговоры находятся на начальной стадии, а у проекта пока нет даже сценария.

Ожидается, что режиссером киноленты выступит британец Стивен Долдри, известен своей работой над музыкальной драмой под названием "Билли Эллиот".

Имя актера, который исполнит главную роль, неизвестно.

В оригинальной трилогии "Звездных войн" персонажа сыграл актер Алек Гиннесс, а в трилогии приквелов роль молодого Кеноби исполнил Юэн Макгрегор.
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