21.06 04:25 MIGnews.com

Видео: в Аргентине найден тайник с нацистскими артефактами

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В Аргентине полиция обнаружила тайник с самой большой в истории страны коллекцией нацистских артефактов. Об этом сообщает Associated Press.В общей сложности обнаружено 75 предметов, в том числе бюст Адольфа Гитлера, песочные часы со свастикой и инструмент, которым пользовались для измерения размеров головы, чтобы определить принадлежность к арийской расе.Стражи порядка считают, что находка принадлежала высокопоставленным чиновникам Третьего рейха.Также было найдено огромное количество снимков, на некоторых их них запечатлен сам Адольф Гитлер, держащий в руках предметы из найденных артефактов.