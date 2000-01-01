На похоронах Веры Глаголевой рыдали суровые мужчины
Народную артистку России, режиссера Веру Глаголеву проводили в последний путь. "Аргументы и факты" пишет, как проститься с любимой актрисой пришли сотни ее поклонников, коллеги. Люди плакали. Слезы стояли не только в глазах женщин. Плакали и мужчины.
Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. А прощание проходило в Центральном доме кино. Проститься с Глаголевой пришли певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, актрисы Вера Васильева, Татьяна Друбич, Лариса Лужина, Валентина Теличкина, кинорежиссер Станислав Говорухин, режиссеры Алексей Учитель, Юсуп Разыков, Ренат Давлетьяров, актеры Валерий Гаркалин и Александр Балуев, певец Александр Буйнов, режиссер и телеведущий Юлий Гусман.
Александр Балуев пытался сдержать слезы, но не смог. Он был другом Веры Витальевны. Глаголева называла его своим талисманом. По словам Балуева, актриса принесла людям "много радости" и любви.
"Вы знаете, наверно, судьбой каждому человеку отведено определенное количество сокращений сердца, вздохов, выдохов. Как бы мы соглашались и не соглашались с этим, это так. Вере было дано столько, она принесла очень много радости людям: радости от встреч с ней, от общения с ней, от ее внимания, от ее любви", — цитирует актера РИА Новости.
"Я не знаю как вам, но более удивительного сочетания человека, прекрасного внешне и внутренне, я давно не встречал. И я могу представить, как тяжело родным и близким сейчас" — сказал режиссер Алексей Учитель И добавил, что Веру Глаголеву любили и зрители, и коллеги.
"Наше искусство стало намного беднее, потому что ушла замечательная актриса, прекрасная женщина, которая родила троих красивых детей, девушек", - сказал Иосиф Кобзон. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал Глаголеву "человеком редкого обаяния и красоты".
На похороны из США приехал первый муж Веры Глаголевой Родион Нахапетов. Скорбит Лариса Гузеева. Она потеряла близкую подругу.
Соболезнованиями родным и близким Веры Глаголевой выразили президент России Владимир Путин, глава правительства РФ Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Белоруссии Александр Лукашенко.
У актрисы был диагностирован рак. Но она работала, была полна творческих планов, недавно выдала замуж младшую дочь Настю за Александра Овечкина. Муж Веры Глаголевой Кирилл Шубский сказал, что причину смерти его жены должны назвать медики.