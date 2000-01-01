20.09 22:03 MIGnews.com

Израильский композитор посвятил Трампу сонату

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Израильский композитор написал музыкальную композицию о 45-м президенте США под названием "Соната Трампа".12-минутная соната Авнера Ханани состоит из шести частей: "Хорошее время", "Любовь", "Улыбка"( о демократическом сопернике Трампа – Хиллари Клинтон), "Построить стену", "Извинение" и "Я вернусь".Новая работа композитора удивляет, веселит, но в то же время, ужасает. "Соната Трампа", скорее всего, является монодрамой для видео и фортепиано.По словам Ханани, его новое произведение смонтировано из различных выступлений Трампа под сопровождение авторской музыки.Израильский композитор отмечает, что его работа является политически нейтральной, несмотря на то, что говорят люди."Иногда я слышу речь Трампа как песнопение с ясными интервалами, а иногда как вокал с эпически-драматическими элементами", - объясняет композитор.Ханани признает, что оппоненты Трампа могли посчитать эту работу насмешкой над президентом США, но у автора не было таких намерений. По словам композитора, он хотел создать что-то веселое, забавное, чтобы поднимать людям настроение."Одно можно сказать наверняка, "Соната Трампа" была трудом любви. Я потратил много часов на то, чтобы выбрать самые интересные моменты в музыке", - говорит Ханани.Автор объясняет, что он использовал одни и те же цитаты Трампа снова и снова, потому что повторение является важным элементом в музыке. "Просто спросите у Бетховена", - улыбается он."Лично для меня, мое произведение похоже на сонеты Доменико Скарлатти", - добавил Ханани, ссылаясь на итальянского композитора 18-го века.