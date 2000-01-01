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Израильский композитор посвятил Трампу сонату | Фото: AFP20.09 22:03   MIGnews.com

Израильский композитор посвятил Трампу сонату

Израильский композитор написал музыкальную композицию о 45-м президенте США под названием "Соната Трампа".

12-минутная соната Авнера Ханани состоит из шести частей: "Хорошее время", "Любовь", "Улыбка"( о демократическом сопернике Трампа – Хиллари Клинтон), "Построить стену", "Извинение" и "Я вернусь".



Новая работа композитора удивляет, веселит, но в то же время, ужасает. "Соната Трампа", скорее всего, является монодрамой для видео и фортепиано.

По словам Ханани, его новое произведение смонтировано из различных выступлений Трампа под сопровождение авторской музыки.

Израильский композитор отмечает, что его работа является политически нейтральной, несмотря на то, что говорят люди.

"Иногда я слышу речь Трампа как песнопение с ясными интервалами, а иногда как вокал с эпически-драматическими элементами", - объясняет композитор.

Ханани признает, что оппоненты Трампа могли посчитать эту работу насмешкой над президентом США, но у автора не было таких намерений. По словам композитора, он хотел создать что-то веселое, забавное, чтобы поднимать людям настроение.

"Одно можно сказать наверняка, "Соната Трампа" была трудом любви. Я потратил много часов на то, чтобы выбрать самые интересные моменты в музыке", - говорит Ханани.

Автор объясняет, что он использовал одни и те же цитаты Трампа снова и снова, потому что повторение является важным элементом в музыке. "Просто спросите у Бетховена", - улыбается он.

"Лично для меня, мое произведение похоже на сонеты Доменико Скарлатти", - добавил Ханани, ссылаясь на итальянского композитора 18-го века.
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