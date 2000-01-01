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Морриси посвятил Израилю две песни | Фото: Sarah Stierch/Flickr20.09 17:41   MIGnews.com

Морриси посвятил Израилю две песни

Британский поп-рокер Морриси приготовил своим фанатам по всему миру прекрасный подарок – на 17 ноября назначен выпуск его первого за 3 года альбома, который он назвал Low in High School.

Отдельный сюрприз ждет израильских поклонников, так как экс-фронтмен The Smiths посвятил две песни Еврейскому государству – это The Girl from Tel-Aviv Who Wouldn’t Kneel ("Девочка из Тель-Авива, которая не встала бы на колени") и баллада с лаконичным названием Israel.

Трек-лист был обнародован на его сайте 19 сентября, однако тексты песен пока еще не опубликовали.

Стивен Патрик Моррисси известен своей произраильской позицией и уже неоднократно давал концерты в Еврейском государстве, последний из которых он отыграл в прошлом году. Надолго запомнится его выступление пятилетней давности, в ходе которого он вышел на сцену, обмотанный израильским флагом.

В 2008 году Морриси проигнорировал призывы кампании BDS отменить его выступление и даже завершил его словами "Боже, храни Израиль". Кроме того, в одном из клипов он "засветил" татуировку "Израиль" на иврите.

А на прошлогоднем концерте он выразил радость от возможности выступать в Тель-Авиве – единственной городе, от которого ему подарили ключ (даже Лондон не удостоил его такой чести). Торжественная церемония, на которой градоначальник Рон Хюльдаи вручил певцу ключи, состоялась в 2012 году.

Как стало известно, его альбом будет содержать политические заявления, что подтверждает опубликованный сингл Spent the Night in Bed, в котором он призывает своих друзей провести вечер в постели вместо просмотра новостей, которые заставляют себя чувствовать "маленькими и одинокими".

Обложка альбома – очередной пример оппозиции Моррисси британской монархии. На ней изображен, держащий топор и транспарант с лозунгом "Топор монархии".
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