20.12 10:27 MIGnews.com
В Италии открылся первый Национальный еврейский музей
В итальянском городе Феррара открылся Национальный музей итальянского иудаизма и Шоа (MEIS). Открытие состоялось 13 декабря и стало подарком к Хануке.
В музее представлена первая выставка "Евреи, итальянская история: первые тысячи лет", рассказывающая историю еврейского присутствия в Италии с древних римских времен до Средневековья.
Отмечается, что выставку можно будет посетить до 16 сентября 2018 года.
Постоянная экспозиция музея оформится к 2020 году. Музей MEIS расположен в комплексе исторических зданий, которые раньше служили тюрьмой
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