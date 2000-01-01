20.12 10:27 MIGnews.com

В Италии открылся первый Национальный еврейский музей

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В итальянском городе Феррара открылся Национальный музей итальянского иудаизма и Шоа (MEIS). Открытие состоялось 13 декабря и стало подарком к Хануке.В музее представлена первая выставка "Евреи, итальянская история: первые тысячи лет", рассказывающая историю еврейского присутствия в Италии с древних римских времен до Средневековья.Отмечается, что выставку можно будет посетить до 16 сентября 2018 года.Постоянная экспозиция музея оформится к 2020 году. Музей MEIS расположен в комплексе исторических зданий, которые раньше служили тюрьмой