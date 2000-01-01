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Процесс восстановления памятников в Сирии тормозится 21.12 03:20   MIGnews.com

Процесс восстановления памятников в Сирии тормозится

В Сирии продолжается восстановление памятников, которые были разрушены во время оккупации боевиков террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта". Однако процесс восстановления тормозится из-за давления на ЮНЕСКО. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на собрании Комиссии по делам ЮНЕСКО в среду, 20 декабря.

"В связи с серьезным ущербом, который был нанесен террористами богатейшему культурно-историческому наследию Ближнего Востока, мы добиваемся активизации деятельности ЮНЕСКО по восстановлению памятников Пальмиры и Алеппо. Здесь после первых позитивных импульсов, к сожалению, наступило торможение, поскольку давление, которое оказывалось и продолжает оказываться на секретариат ЮНЕСКО, отражает тот достойный сожаления факт, что политические расчеты по-прежнему доминируют над здравым смыслом", - цитирует новостное издание ТАСС слова политика.

Лавров также добавил, что российские власти, со своей стороны, продолжат добиваться прекращения любых попыток политизации деятельности ЮНЕСКО.

"К сожалению, и международное гуманитарное взаимодействие, и наша с вами работа испытывали на себе серьезное воздействие попыток политизировать ситуацию, прибегать к не совсем чистоплотным методам... В том числе предпринимались попытки политизировать деятельность в ЮНЕСКО...Мы выступали, выступаем и будем выступать за то, чтобы подобные попытки политизации работы этого очень благородного форума прекратились и чтобы все мы строго придерживались мандата организации", - отметил Лавров.
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