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`Оскар`: Израильский фильм - в главной номинации 20.12 21:56   MIGnews.com

Израильский фильм - в главной номинации на "Оскар"

Американская Академия кинематографических искусств и наук допустила к борьбе в главной номинации кинопремии "Оскар" планеты ленту "Фокстрот" израильского режиссера Самуэля Маоза.

Соответственно сыгравшие в "Фокстроте" Лиор Ашкенази и Йонатан Ширай могут стать претендентами на "Лучшего актера", а их коллега Сара Адлер может побороться в женской категории.


В перечь попали такие картины, как "Бегущий по лезвию 2049", "Убийство в Восточном экспрессе", "Дюнкерк", "Окча" и "Снеговик". Среди допущенных оказалась также и российский фильм "Нелюбовь" Сергея Звягинцева.

В целом, "Лучшим фильмом" на церемонии "Оскар" может быть признан один из 341 фильмов. Полный список был опубликован на сайте киноакадемии 20 декабря.

Окончательный список номинантов во всех категориях объявят 23 января следующего года, а сама церемония назначена на 4 марта.

Напомним, как уже сообщалось, ранее в этом месяце "Фокстрот" вошел в шорт-лист в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
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