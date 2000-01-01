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Создатели решили убить Джека Воробья из знаменитого фильма 21.06 19:15   MIGnews.com

Создатели решили убить Джека Воробья из знаменитого фильма

Ни для кого не секрет, что Джек воробей является одной из ключевых фигур киносаги "Пираты Карибского моря". Миллионы поклонников Джонни Деппа, актера сыгравшего легендарного персонажа, раскупали билеты на фильмы, чтобы с головой окунутся в приключения любимого героя.

Однако все изменилось с выходом последнего фильма "Мертвецы не рассказывают сказки".

Несмотря на оптимистические прогнозы, лента на данный момент показала очень низкие кассовые сборы.

Создатели фильма связывают это со стремительно падающей популярностью Деппа в связи с чередой скандалов.

В то же время, зрителей больше интересуют новые персонажи, которые появились в этом фильме. В связи с этим, по сообщениям Daily Star, возможно в следующей серии фильма Джека Воробья "убьют на дуэли" и далее режиссёры будут делать упор на молодых актерах. Как на этот шаг отреагируют зрители - остаётся только догадываться.
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