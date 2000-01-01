22.01 17:56 MIGnews.com

Ученые из Хайфы расшифровали один из свитков Мертвого моря

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Ученые из Университета Хайфы расшифровали один из двух кумранских свитков. На исследование ушло более года, сообщает издание "Исраэль Хайом".Отмечается, что специалисты изучали 60 фрагментов свитков. Ученые пришли к выводу, что это уникальный 364-дневный календарь, который использовала Кумранская секта в Иудейской пустыне.С помощью расшифрованного свитка исследователи также узнали название специальных дней, которые обозначали границы между временами года.Авторы проекта назвали этот календарь "идеальным". Ученые поясняют, что если в то время еврейский календарь был составлен на наблюдениях за фазами Луны (и людям постоянно приходилось следить за звездами – ред.), то календарь ессеев не менялся.Именно поэтому был удобнее для использования, добавили специалисты Хайфского университета.