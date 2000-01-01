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Ученые из Хайфы расшифровали один из свитков Мертвого моря 22.01 17:56   MIGnews.com

Ученые из Хайфы расшифровали один из свитков Мертвого моря

Ученые из Университета Хайфы расшифровали один из двух кумранских свитков. На исследование ушло более года, сообщает издание "Исраэль Хайом".

Отмечается, что специалисты изучали 60 фрагментов свитков. Ученые пришли к выводу, что это уникальный 364-дневный календарь, который использовала Кумранская секта в Иудейской пустыне.

С помощью расшифрованного свитка исследователи также узнали название специальных дней, которые обозначали границы между временами года.

Авторы проекта назвали этот календарь "идеальным". Ученые поясняют, что если в то время еврейский календарь был составлен на наблюдениях за фазами Луны (и людям постоянно приходилось следить за звездами – ред.), то календарь ессеев не менялся.

Именно поэтому был удобнее для использования, добавили специалисты Хайфского университета.
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