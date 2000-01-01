Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В России может появиться 20 памятников жертвам Холокоста | Фото: Thinkstock23.01 05:40   MIGnews.com

В России может появиться 20 памятников жертвам Холокоста

Планируется, что к 2018 году в разных регионах России появится около 20 новых памятников, досок и мемориалов в память о жертвах Холокоста. Такие изменения могут произойти в рамках проекта "Вернуть достоинство". Данное заявление прозвучало от президента еврейского конгресса (РЕК) Юрия Каннера в ходе его выступления на мемориальном вечере "Недели памяти" и концерта "Желтые звезды", которые состоялись в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается ежегодно 27 января.

"В этом году мы подготовили 26 мест. Сколько из них получится сделать - пока не знаю. Мы не можем ничего делать без длительных согласований. Есть также и проблема с перезахоронением останков, но, я надеюсь, что мы около 20 площадок сделаем: Калмыкия, Волгоградская область, Ставрополье - и до Ленинградской и Московской областей. Хочу сказать, что это работа не столько количественная, сколько качественная", - цитирует заявление Каннера информационное агентство ТАСС.

Он также рассказал о том, что молодое поколение уделяет много внимания увековечиванию памяти жертв Холокоста.

"В Брянской области учителя вместе со школьниками собрали деньги и установили памятник в городе Клинцы. Есть разные проекты, в которых участвуют дети, и это не может не радовать. Им очень важно получить из наших рук эту память", - добавил он.

Каннер также добавил, что история Холокоста является частью истории России.

"Нам удалось сделать этот день, вернее, даже неделю, очень важной для всей страны", - сказал Каннер.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:41
Развозов осудил решение Беннета
12:22
Африканские мигранты вышли на протест у дома Ривлина
12:12
Мандельблитт: У Либермана нет права запретить трансляции
11:20
Япония: сход лавины после извержения вулкана, есть жертвы
11:11
Фейк ньюс: El Al и ее пилоты не не участвуют в депортации
10:51
Израиль закроет посольство в Ирландии
10:33
Организатор теракта в Питере планирует обжаловать свой арест
10:15
"Решение по Иерусалиму – шанс на установление мира"
09:27
Эрдоган: Турция договорилась с Россией об операции в Сирии
09:14
Посол США в Израиле: речь Пенса тронула меня до слёз
09:12
Либерман запретил трансляцию песен отца Авива Гефена
09:02
Задержан брат убийцы Разиэля Шеваха
08:49
Гильдия киноактеров США назвала лучший фильм 2017 года
08:42
Словения готова признать палестинское государство
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus