23.01 05:40 MIGnews.com

В России может появиться 20 памятников жертвам Холокоста

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Планируется, что к 2018 году в разных регионах России появится около 20 новых памятников, досок и мемориалов в память о жертвах Холокоста. Такие изменения могут произойти в рамках проекта "Вернуть достоинство". Данное заявление прозвучало от президента еврейского конгресса (РЕК) Юрия Каннера в ходе его выступления на мемориальном вечере "Недели памяти" и концерта "Желтые звезды", которые состоялись в преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается ежегодно 27 января."В этом году мы подготовили 26 мест. Сколько из них получится сделать - пока не знаю. Мы не можем ничего делать без длительных согласований. Есть также и проблема с перезахоронением останков, но, я надеюсь, что мы около 20 площадок сделаем: Калмыкия, Волгоградская область, Ставрополье - и до Ленинградской и Московской областей. Хочу сказать, что это работа не столько количественная, сколько качественная", - цитирует заявление Каннера информационное агентство ТАСС.Он также рассказал о том, что молодое поколение уделяет много внимания увековечиванию памяти жертв Холокоста."В Брянской области учителя вместе со школьниками собрали деньги и установили памятник в городе Клинцы. Есть разные проекты, в которых участвуют дети, и это не может не радовать. Им очень важно получить из наших рук эту память", - добавил он.Каннер также добавил, что история Холокоста является частью истории России."Нам удалось сделать этот день, вернее, даже неделю, очень важной для всей страны", - сказал Каннер.