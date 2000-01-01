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Президент Киргизии выпустил альбом песен 22.06 22:41   MIGnews.com

Президент Киргизии выпустил альбом песен

Музыкальный альбом "Судьбе назло" главы Киргизии Алмазбека Атамбаева официально поступил в продажу. Об этом сообщается на сайте российской фирмы "Мелодия".

Один сборник с композициями стоит 300 рублей. На диске записано 10 песен Атамбаева.

Среди записанных песен "Я не могу без тебя жить", "Мне не страшно умирать", "Судьбе назло", а также не звучавшие ранее песни "Чудак", "Рита", "Песенка про Старый год".

Отмечается, что Атамбаев является и автором музыки, и автором некоторых стихов к песням.
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