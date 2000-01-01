Серебренникова "сдали" свои

Находясь в статусе свидетеля, режиссер дал показания против коллег по "Седьмой студии". Задержание Серебренникова прокомментировали известные деятели культуры и политики, сообщает topnews.ru.
Агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник пишет о том, что режиссер Кирилл Серебренников, будучи еще свидетелем по делу о крупном мошенничестве, дал показания против своих коллег из "Седьмой студии", и уже затем те стали сотрудничать со следствием.
"В тот период, когда режиссер находился в статусе свидетеля, он дал показания против своих коллег по "Седьмой студии". После этого главбух этой организации Нина Масляева, признавшая вину, сотрудница бухгалтерии Татьяна Жирикова - свидетель по делу, ряд других лиц дали показания на своего бывшего шефа", - поведал собеседник журналистов.
До этого другой источник агентства говорил о том, что основанием для привлечения Серебренникова в качестве подозреваемого стали, среди прочего, показания нескольких человек, находящихся в разных статусах.
Задержание художественного руководителя "Гоголь-центра" вызвало бурную реакцию в обществе. В частности, ситуацию прокомментировал другой отечественный режиссер - Андрей Кончаловский.
"Всегда есть сочувствие к человеку, который ошибся, сделал что-то такое, что нарушает закон. Конечно, жалко, что человек ошибся. Решать такие вопросы нельзя по понятиям. Есть закон", - сказал кинодеятель.
На задержание отреагировал глава совета фонда "Центр стратегических разработок", заместитель председателя Экономического совета при президенте России Алексей Кудрин.
"Арест режиссера - явно избыточная мера до суда, особенно после слов президента о чрезмерности арестов предпринимателей", - сказал он.
Журналист Сергей Доренко отметил, что не знаком с Серебренниковым, однако волнуется о своей судьбе.
"Ваша честь, но в связи с арестом Серебренникова, которого я вообще не знаю, сижу вот сейчас и думаю, когда именно и за что именно придут арестовывать меня?" - интересуется Доренко.
В свою очередь, режиссер Павел Лунгин призвал не арестовывать Серебренникова.
"Мне кажется, мы еще раз видим, что наши правоохранительные органы не дают заднего хода, не могут проявить гибкость... Конечно, нет никакой необходимости в аресте. Кирилл никуда не уезжает, он работает. Он тут, он ходит на все допросы, пишет объяснения. Мне кажется, что это излишняя жестокость, какая-то мстительная жестокость", - сказал Лунгин в эфире "Эха Москвы".
Он также предложил "все-таки надеяться на лучшее".
Позднее 23 августа 2017 в СМИ появилась информация о том, что Кириллу Серебренникову предъявлили обвинение в совершении преступления по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
"В ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину он не признал. Расследование по уголовному делу продолжается", - цитирует сообщение СКР "Газета.ru".
Как писал ранее TopNews, Кирилл Серебренников был задержан по делу "Седьмой студии". Режиссера обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных государством на поддержку театрального проекта "Платформа".