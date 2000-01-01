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По роману Билла Клинтона снимут триллер | Фото: Gage Skidmore/Flickr22.09 23:33   MIGnews.com

По роману Билла Клинтона снимут триллер

Хотя дебютный роман экс-президента США Билла Клинтона ближайший год на книжных полках не появится, пресс-служба американской кабельной сети Showtime объявила о планах его экранизации.

Как понятно из названия триллера – The President is Missing ("Пропавший президент"), - который Клинтон написал в соавторстве с известным мастером жанра Джеймсом Паттерсоном, книга будет посвящена внезапному исчезновению действующего президента США и опирается на знания Клинтона о работе в Овальном кабинете Белого дома. Она представит собой микс из заговоров, интриг, глобальной политики, дополненный реальными деталями, о которых может знать только глава государства.

После публикации романа, которая назначена на июнь 2018 года, в США появится первый президент-соавтор триллера.

"Мне очень нравится писать эту книгу и работать с Джимом. И я не могу дождаться, когда Showtime оживит персонажей", - прокомментировал новости о телеадаптации его книги сам экс-президент.

Пока что принадлежащий CBS Corp телеканал не предоставил никаких подробностей об актерском составе будущего сериала или о его премьере. Зато президент и главный исполнительный директор Showtime Дэвид Невинс назвал получение прав на экранизацию книги Билла Клинтон "удачным поворотом высшего уровня".
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