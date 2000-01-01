24.07 03:28 MIGnews.com

Внезапная смерть "отца" из фильма "Один дома"

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На 71-году жизни скончался американский актер Джон Херд, известный благодаря роли Питера Маккалистера в фильме "Один дома".Как сообщает новостной сайт TMZ, актер был найден в своем номере в отеле Пало-Альта в штате Калифорния.Причина смерти неизвестна.Согласно информации СМИ, Херд отдыхал в отеле после "легкой операции на спине". Горничная отеля обнаружила актера мертвым и руководство гостиницы вызвало скорую помощь.Полицейское управление Пало-Альта заявило, что причины смерти актера устанавливаются.Вероятно, самой запоминающейся ролью Джона Херда была Питер Маккалистера, отца Маколея Калкина в фильме "Один дома" в 1990 году.Херд начал свою актерскую деятельность в 1970 году. После фильма "Путь Каттера" он по настоящему заявил о себе.Актер сыграл главные роли в фильмах "К.Г.П.О." и "Гладиатор".По словам актера Марлона Уейанса, работавшего с Хердом в 2004 году в комедии"Белые цыпочки", "Джон Херд был отличным парнем, всегда делился своей улыбкой. Печально, что такого хорошего человека и актера уже нет".