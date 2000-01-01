Умер поп-идол 90-ых Амир Гутман

На 42-ом году жизни скончался поп-идол 90-ых, самый популярный участник первого израильского бойз-бэнда HFive Амир Фришер Гутман. Мужчина ушел из жизни 23 июля, на следующий день после того, как утонул на пляже Неве-Ям под Хайфой.
Как уже сообщалось, музыкант был подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения, но врачи признали свое бессилие – когда все существующие в распоряжении современной медицины средства оказались исчерпаны, его отключили.
Напомним, что 22 июля Гутман в кругу родных и близких отмечал первую годовщину со дня, когда узнал, что не болен раком. В прошлом году у него диагностировали онкологическое заболевание лимфатической системы – неходжкинскую лимфому, однако позже этот ужасный диагноз оказался ложным.
Когда он со своей 10-летней племянницей Шахар купался в море, их стало уносить течением. Мужчина, спасая ребенка, поднял ее над водой, но сам захлебнулся. На пляже не было спасателей – помощь им оказали посторонние люди.
Певец был открытым геем, официально признавшись журналистам в своей нетрадиционной ориентации в мае 2007 года. В сентябре 2009 года он зарегистрировал свои отношения с партнером Янаем Фришером, с которым стал первой женатой однополой парой в Израиле. У них был сын Рой.