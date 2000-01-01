23.08 10:25 MIGnews.com

Археологическое чудо у Ворот Шхем

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Директор раскопок в Старом Городе Давид Гельман сообщил, что у Ворот Шхем обнаружена древняя греческая надпись, сделанная около 1500 лет назад.Археологи крайне удивлены тем, что надпись сохранилась, с учетом бурной реновационной активности в данном районе в последние десятилетия. Надпись обнаружена среди современных кабелей и труб в тот момент, когда строители уже собирались засыпать яму. Ученые говорят, что речь идет о настоящем “археологическом чуде”.Обнаружена надпись на мозаичном полу, сообщающая о дате строительства здания. Зданием, предположительно был хостель для пилигримов, и его построили в 550-551 годах.Надпись на древнегреческом гласит: “В эпоху правления нашего наиболее почитаемого императора Флавиуса Юстиниана аббат Константин построил все это здание, в 14-й год после своего посвящения в сан”.По письменным источникам известно, что в 543 году неподалеку от Ворот Шхем была построена гигантская церковь Марии, Матери Христа (Церковь Неа). Церковь была крупнейшей в Иерусалиме и одной из самых больших во всей империи. Ее аббатом был Константин, существование которого теперь подтверждено найденной надписью.