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Песню, написанную Аль Капоне в тюрьме продадут на аукционе 25.06 05:26   MIGnews.com

Песню, написанную Аль Капоне в тюрьме продадут на аукционе

В США на аукционе RR Auction в Массачусетсе выставлена песня, написанная легендарным американским гангстером Аль Капоне во время заключения в тюрьме Алькатрас.

В песне под названием "Юмореска" есть следующие строки: "Солнечные зайчики играют, цветы и деревья покачиваются, будто завороженные заклинанием. Дети танцуют, влюбленные предаются мечтам, стоит ли удивляться, все поют".

Как отмечают организаторы торгов, "Юмореска" - одна из двух песен, написанных Аль Капоне во время заключения в печально известной тюрьме. За нотный листок планируется выручить свыше $20 тысяч.

Находясь в Алькатрасе, Аль Капоне в течение года просил разрешить заключенным играть на музыкальных инструментах. Получив разрешение, гангстер создал группу The Rock Islanders, в которой играл на банджо, передает Би Би Си.
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