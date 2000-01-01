25.06 05:26 MIGnews.com

Песню, написанную Аль Капоне в тюрьме продадут на аукционе

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В США на аукционе RR Auction в Массачусетсе выставлена песня, написанная легендарным американским гангстером Аль Капоне во время заключения в тюрьме Алькатрас.В песне под названием "Юмореска" есть следующие строки: "Солнечные зайчики играют, цветы и деревья покачиваются, будто завороженные заклинанием. Дети танцуют, влюбленные предаются мечтам, стоит ли удивляться, все поют".Как отмечают организаторы торгов, "Юмореска" - одна из двух песен, написанных Аль Капоне во время заключения в печально известной тюрьме. За нотный листок планируется выручить свыше $20 тысяч.Находясь в Алькатрасе, Аль Капоне в течение года просил разрешить заключенным играть на музыкальных инструментах. Получив разрешение, гангстер создал группу The Rock Islanders, в которой играл на банджо, передает Би Би Си.