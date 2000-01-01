25.10 01:11 MIGnews.com

Картину Ван Гога выставят на аукционе Christie's за $50 млн

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Английский аукционный дом Christie's выставит 13 ноября на продажу полотно нидерландского художника-постимпрессиониста Висента Ван Гога "Вспаханное поле и пахарь. Сен-Реми" (Laboureur dans un champ), которое коллекционеры оценивают в 50 млн. долларов.Картину художник написал находясь в лечебнице для душевнобольных в Сен-Реми-де-Прованс. На полотне художник изобразил вид из своей палаты, в которой он находился около года – с мая 1889 по май 1890 года.Также под продажу "с молотка" пойду полотна французского художника-фовиста Анри Матисса, американского художника-экспрессиониста Марка Ротко и Марка Шагала – российско-французского художника-авангардиста еврейского происхождения. Сообщается, что все работы из коллекции хранились у американского нефтяного магната Перри Ричардсона Басса и его супруги Нэнси. По словам руководителя отдела импрессионизма и современного искусства в Christie's Макс Картер, выставленные на продажу картины (всего их 35) – "одна из последних великих американских художественных коллекций".