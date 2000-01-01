25.01 23:24 MIGnews.com

Наводнение в Париже: Лувр опасается затопления музея

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Администрация Лувра приняла решение закрыть отдел исламского искусства, который находится в нижней части музея, из-за стремительного роста уровня воды в реке Сене, сообщает Reuters.Издание сообщает, ссылаясь на слова представителей Лувра, такие превентивные меры были вызваны опасением за находящимися в отделе историческими экспонатами. Его работы приостановлена как минимум до воскресенья. Однако в парижском музее не уточнили, перемещают ли они экспонаты в другое и более безопасное место.В 2016 году администрации предпринимали аналогичные меры предостережения. Тогда никакого ущерба в Лувре не зафиксировали.Напомним, вчера уровень воды в Сене в Париже превзошел отметку 5 метров. Власти города уже приостановили работу нескольких метро, и распорядились возвести защитные барьеры, чтобы остановить затопление города.