26.10 05:06 MIGnews.com

Робби Уильямс объяснил отмену концертов в России

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Британский певец Робби Уильямс записал видеосообщение, в котором объяснил, почему был вынужден отменить концерты в Москве и Санкт-Петербурге в начале сентября. Об этом в среду, 25 октября сообщают РИА Новости.Певец отменил выступления в Москве, Санкт-Петербурге и в Сочи. Пиар-компания Murray Chalmers PR сообщила РИА Новости, что решение было принято в связи с болезнью артиста. Концерт Уильямса в Санкт-Петербурге планировался на 7 сентября, в Москве — на 10-е.В своем видеообращении Уильямс заявил, что последние пять недель восстанавливает силы после болезни. Он не уточнил диагноз, однако сообщил, что перед российской частью тура получил результаты анализов, обеспокоившие его, и был вынужден лечь в больницу.Он поблагодарил фанатов за поддержку и многочисленные пожелания здоровья. На данный момент певец чувствует себя лучше. Он каждый день занимается спортом."Россия, я люблю тебя, не могу дождаться, когда, наконец, приеду", - заявил певец.