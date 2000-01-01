Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Робби Уильямс объяснил отмену концертов в России | Фото:26.10 05:06   MIGnews.com

Робби Уильямс объяснил отмену концертов в России

Британский певец Робби Уильямс записал видеосообщение, в котором объяснил, почему был вынужден отменить концерты в Москве и Санкт-Петербурге в начале сентября. Об этом в среду, 25 октября сообщают РИА Новости.

Певец отменил выступления в Москве, Санкт-Петербурге и в Сочи. Пиар-компания Murray Chalmers PR сообщила РИА Новости, что решение было принято в связи с болезнью артиста. Концерт Уильямса в Санкт-Петербурге планировался на 7 сентября, в Москве — на 10-е.

В своем видеообращении Уильямс заявил, что последние пять недель восстанавливает силы после болезни. Он не уточнил диагноз, однако сообщил, что перед российской частью тура получил результаты анализов, обеспокоившие его, и был вынужден лечь в больницу.

Он поблагодарил фанатов за поддержку и многочисленные пожелания здоровья. На данный момент певец чувствует себя лучше. Он каждый день занимается спортом.

"Россия, я люблю тебя, не могу дождаться, когда, наконец, приеду", - заявил певец.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:07
Сиамских близнецов с общей головой успешно разделили
04:11
Америка: пенсионер собственными руками поймал грабителя
03:06
В Польше наградили историка, защищающего нацистов
02:21
Актриса обвинила Джоджа Буша-старшего в домогательствах
01:03
Астрономы обнаружили первую в истории межзвездную комету
00:21
Мэнсон выгнал басиста, которого обвинили в изнасиловании
23:24
Каждый пятый немец – не немец
22:36
Фронтмен Linkin Park составил завещание перед самоубийством
20:53
Си Цзиньпина переизбрали генсеком ЦК компартии
19:23
Итальянские болельщики надругались над Анной Франк
18:49
Израиль помешал встрече палестинцев по недвижимости
18:18
Все германские подлодки выведены из строя
18:00
Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах
17:44
Макрон не стал читать Сиси лекции о правах человека
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus