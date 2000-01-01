26.01 14:11 MIGnews.com

Homo sapiens появились в Израиле 170 000 лет назад

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Найденные международной группой антропологов древние останки современного человека свидетельствуют о том, что Homo sapiens жили на территории Израиля.В частности, исследователи нашли фрагмент челюсти с зубами древнего человека, в пещере Мислия, на горе Кармель, недалеко от Хайфы.Об этом сообщает пресс-служба Университета Тель-Авива.Находка, свидетельствует о том, что Homo sapiens жили за пределами Африки, на территории современного Израиля, по меньшей мере, на 50 тысяч лет раньше.Предположительно, возраст найденной челюсти составляет 177 -194 тысячи лет. Кроме того, в пещере также были найдены фрагменты костей животных (оленей, газелей) и каменных орудий.Как отмечает издание Science, останки были найдены еще в 2002 году. И лишь в четверг, 25 января, были опубликованы результаты многолетних исследований.