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26.01 14:11   MIGnews.com

Homo sapiens появились в Израиле 170 000 лет назад

Найденные международной группой антропологов древние останки современного человека свидетельствуют о том, что Homo sapiens жили на территории Израиля.

В частности, исследователи нашли фрагмент челюсти с зубами древнего человека, в пещере Мислия, на горе Кармель, недалеко от Хайфы.

Об этом сообщает пресс-служба Университета Тель-Авива.

Находка, свидетельствует о том, что Homo sapiens жили за пределами Африки, на территории современного Израиля, по меньшей мере, на 50 тысяч лет раньше.

Предположительно, возраст найденной челюсти составляет 177 -194 тысячи лет. Кроме того, в пещере также были найдены фрагменты костей животных (оленей, газелей) и каменных орудий.

Как отмечает издание Science, останки были найдены еще в 2002 году. И лишь в четверг, 25 января, были опубликованы результаты многолетних исследований.
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