26.09 20:49 MIGnews.com

Израиль подарил ЮНЕСКО реплику 2000-летней арки

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Израиль подарил генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой реплику обломка Триумфальной арки Тита – построенной в 70 году н.э. по приказу римского императора Тита, которая считается историками одним из главных доказательств того, что Иерусалим был исконно еврейским городом.Таким образом, Израиль решил напомнить антиизраильскому учреждению о противоречивости принимаемых его членами резолюций.Реплика, на которой изображены римские солдаты, несущие огромную менору и прочие богатства, похищенные из разрушенного Храма, была изготовлена экспертами Отделения сохранения искусства Израильского управления древностей. Она будет выставлена в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже как "напоминание об исторической правде – существовании на Храмовой горе двух Храмов", сказал на церемонии посол Израиля в ЮНЕСКО Кармель Шама ха-Коэн."2000 лет назад римляне уничтожили Храм, отобрав его у еврейского народа. И сегодня ЮНЕСКО пытается уничтожить и отобрать у еврейского народа историю Иерусалима. Когда каждые полгода исполнительный совет ЮНЕСКО принимает резолюцию, отрицающую связь между еврейским народом и Храмовой горой, они не только принимают политическое решение, но и принимают резолюцию, которая сводит на нет право Государства Израиль на существование и право еврейского народа на самоопределение", - сказал он, передавая реплику Боковой.Ха-Коэн напомнил о том, что такие резолюции также прокладывают дорогу как антисемитизму, так и терроризму, за которое "платят цену слишком много людей".Ирина Бокова напомнила о том, что Триумфальная арка Тита иллюстрирует "самое трагическое событие в истории еврейского народа, свидетельствующее также о тысячелетних отношениях между еврейским народом и городом Иерусалим". Она приняла подарок, который назвала "признанием силы нашего партнерства с Израилем и как обещание в будущем углубить сотрудничество".Уходящий в следующем месяце генсек ЮНЕСКО отметила также и тот факт, что история разрушения Храма занимает "центральное место в еврейском самоопределении"."Эта история может провести нас через глубины времени, демонстрируя стойкость людей, помогая нам понять роль передачи исторической памяти, как она веками выстраивает самоопределение, как культуры взаимно проникают и влияют друг на друга", - подчеркнула она.В то же время она напомнила и о том, что Иерусалим остается святыней трех монотеистических религий, "и нигде в мире еврейские, христианские и мусульманские традиции так не разделяют пространство, так не переплетены, так не поддерживают друг друга, как в Иерусалиме".Ирина Бокова согласилась, что отдельные государства часто пытаются исказить и присвоить себе культурное наследие других государств. Но несмотря на это, она всегда старалась сотрудничать со всеми государствами-членами ЮНЕСКО для "укрепления духа сосуществования"."Это не всегда легко, но другого выхода нет", - резюмировала она.