27.10 04:26 MIGnews.com

Жерар Депардье издал автобиографическую книгу "Монстр"

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Жерар Депардье выпустил книгу мемуаров под названием "Монстр", сегодня она появилась на книжных прилавках Франции. Об этом в четверг, 26 октября сообщают ТАСС.Отмечается, что книга воспоминаний актера выпущена издательством Le Cherche Midi.Издание оформлено в черно-серой гамме.Французские литературные критики отмечают, что в новом произведении Жерар Депардье показал мрачный взгляд на окружающую действительность.В мемуарах 68-летний актер подводит итог своей жизни, рассуждает о смерти, а также пишет о своем отношении к Франции и к меняющемуся миру. В частности актер уверяет, что смерть его не пугает, но при этом сообщает, что стал более уязвимым и менее беззаботным, чем 20 или 30 лет назад."Смерть не пугает меня, Смерть - это не вопросительный знак, а настоящий восклицательный знак по поводу прожитого", указывает актер. Также он добавляет: "Смерть - это нечто абсолютно нормальное, спокойное. К ней нужно подготовиться".Рассуждая о жизни и обществе, актер отводит целую главу одному из своих любимых писателей - австрийцу Стефану Цвейгу, чтение произведений которого Депардье называет "совершенно необходимым".Также он упоминает произведения французского прозаика Мишеля Уэльбека и Коран, который перечитывает, "когда ему хочется чего-то духовного". В целом же актер заключает, что "настоящая литература сегодня почти исчезла". Столь же нелестно француз отзывается и о современном кинематографе и заявляет, что смотрит "лишь те фильмы, которые ругают критики".В числе прочего Депардье утверждает, что "мир движется в пропасть". "Планета просто не может выдержать те 8 миллиардов людей, которые ее сегодня населяют. Неизбежно будут эпидемии и другие бедствия", – полагает артист.Также в книге он рассказывает о детстве и юности, о начале своей карьеры.Кроме того, актер касается темы гражданства и отношения к Франции, которую, по его словам, он любит и не отвергает, но "стремится быть более свободным, чем французы". Соотечественников Депардье критикует и говорит, что "обрел сегодня в России, в Саранской области, то, что вселяет в него надежду".