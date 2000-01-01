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Появились подробности кончины Шаинского 26.12 17:32   MIGnews.com

Появились подробности кончины Шаинского

Во вторник, 26 декабря, мир поразило грустное известие о кончине известного композитора Владимира Шаинского. Изначально в СМИ предоставлялась информация о том, что 92-летний композитор долгое время боролся с раком желудка. Позднее появилась более подробная информация о случившемся.

Сообщается, что Шаинский скончался в Соединённых Штатах. Об этом СМИ сообщил сын композитора Вячеслав, который рассказал о том, что отец скончался в понедельник, 25 декабря в Сан-Диего после продолжительной болезни.

"Подтверждаю смерть отца. Он скончался в больнице в США. Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря", — приводит информационное издание Lenta ru слова Вячеслава.

"Операция была давно. Был рак. Потом сделали ее, вроде бы состояние улучшилось. Но такие вещи в таком возрасте без следа не проходят", — отметил он.

Усопший получил известность благодаря своим песням, написанным к мультфильмам "Антошка", "Катерок", "Приключения Незнайки и его друзей", "Аврора", "Крошка Енот", "Мама для мамонтенка", "Чебурашка и крокодил Гена", "Песня о дружбе", "38 попугаев", "Трям! Здравствуйте", "Мама для мамонтенка".
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