26.12 17:32 MIGnews.com

Появились подробности кончины Шаинского

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Во вторник, 26 декабря, мир поразило грустное известие о кончине известного композитора Владимира Шаинского. Изначально в СМИ предоставлялась информация о том, что 92-летний композитор долгое время боролся с раком желудка. Позднее появилась более подробная информация о случившемся.Сообщается, что Шаинский скончался в Соединённых Штатах. Об этом СМИ сообщил сын композитора Вячеслав, который рассказал о том, что отец скончался в понедельник, 25 декабря в Сан-Диего после продолжительной болезни."Подтверждаю смерть отца. Он скончался в больнице в США. Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря", — приводит информационное издание Lenta ru слова Вячеслава."Операция была давно. Был рак. Потом сделали ее, вроде бы состояние улучшилось. Но такие вещи в таком возрасте без следа не проходят", — отметил он.Усопший получил известность благодаря своим песням, написанным к мультфильмам "Антошка", "Катерок", "Приключения Незнайки и его друзей", "Аврора", "Крошка Енот", "Мама для мамонтенка", "Чебурашка и крокодил Гена", "Песня о дружбе", "38 попугаев", "Трям! Здравствуйте", "Мама для мамонтенка".