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Актёр, сыгравший в `Звёздных войнах` скончался 27.12 21:47   MIGnews.com

Актёр, сыгравший в "Звёздных войнах" скончался

Американский актер Элфи Кертис, сыгравший в известнейшем фильме "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" 1977 года, скончался в США. Кертиса не стало на 88 году жизни.

Актёр исполнил роль второго плана. Его персонажа звали Эвазан. У него завязывается сражение с главным героем фильма - Люком Скайуокером.

Актёр, исполнивший роль Люка написал в соцсетях, узнав о кончине партнёра по съёмочной площадке.

"Элфи Кертис сделал сцену в кантине в Мос-Эйсли — одну из самых памятных в моей карьере — еще более яркой. Насколько ужасающим был его персонаж, настолько же веселым, добрым, настоящим джентльменом он был в жизни. Спасибо, Элф, тебя будет не хватать", — написал актер на своей страничке в Twitter.

Кертис также известен благодаря своим ролям в таких картинах, как "Человек-слон", "Утраченные империи", а также телесериале "Чисто английское убийство, "Q.E.D" и других.


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