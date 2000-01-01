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Композитора Шаинского похоронят после 10 января 28.12 07:45   MIGnews.com

Композитора Шаинского похоронят после 10 января

Известного композитора Владимира Шаинского кремируют и похоронят только после 10 января 2018 года. Такая информация появилась в российских СМИ в среду, 27 декабря, со ссылкой на вдову композитора - Светлану Шаинскую.

По её словам, похороны состоятся в США, в городе Сан-Диего (штат Калифорния). Именно там композитор провёл свои последние годы жизни, сообщает информационное агентство ТАСС.

"Это будет, наверное, здесь, и только после 10 января, потому что сейчас праздники, а они должны выдать сначала сертификат, потом делать кремирование, но для всего этого должны быть рабочие дни, а сейчас многие на каникулах", - пояснила она.

Тем не менее, вдова также отметила, что окончательное решение относительно того, где будет похоронен композитор пока не было принято.

"Пока решается этот вопрос, все в подвешенном состоянии... Насколько я знаю, какое-то движение есть, переговоры ведутся, но, видимо, так как Новый год, на меня никто не выходил, со мной никто не связывался", - заметила она.

"Поэтому пока я действую по своему плану, но если будут какие-то предложения из России, и достойные предложения, тогда буду смотреть, тем более процедура с кремированием затягивается, и время есть", - добавила Шаинская.

Шаинская также сообщила, что её супруг не оставил никакого завещания относительно того, где он хочет быть похоронен.

"Он не очень любил об этом говорить, - отметила Шаинская. - Он все время шутил и очень хотел жить".
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