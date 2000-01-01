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Две 500-летние картины Рафаэля нашлись во время уборки | Фото:28.12 22:17   MIGnews.com

Две 500-летние картины Рафаэля нашлись во время уборки

Во время реставрации и очистки одной из комнат в музее Ватикана были обнаружены две картины, написанные гениального итальянского художника Рафаэля Санти, написанные почти 500 лет назад.

Об этом в среду, 27 декабря сообщает CNN.

Предполагается, что две женские фигуры, которые олицетворяют дружбу и правосудие, Рафаэль написал в 1519 году. Но он скончался прежде, чем смог закончить роспись всего зала. После его кончины над стенами работали другие мастера, а две эти картины были забыты.

"Это невероятное чувство. Зная, что это, вероятно, последние произведения, которые он написал, ты почти чувствуешь присутствие мастера", — цитирует CNN руководителя проекта Ватикана по реставрации Фабио Пьячентини.

Ожидается, что полная реставрация картин Рафаэля в помещении завершится к 2022 году. Сумма, которую запланировали выделить для этих целей, составляет 2,7 миллионов евро.
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