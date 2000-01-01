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28.06 22:13   MIGnews.com

Владимира Этуша выписали из больницы

Народный артист СССР Владимир Этуш, переведенный из реанимации в обычную палату, находится во "второй нейрохирургии", сообщили в справочной службе московского НИИ им. Н. Склифосовского.

"Как сказали врачи, еще несколько дней он должен понаблюдаться", — заявил представитель пресс-службы Театра имени Вахтангова.

По словам сотрудника медучреждения, состояние именитого пациента медики оценивают как средней тяжести.

"Он сейчас во второй нейрохирургии. Состояние средней тяжести. Из реанимации был переведен и сейчас лежит уже в палате", — сказал источник агентству "Москва".

Владимир Этуш был госпитализирован в нейрохирургическую реанимацию НИИ имени Склифосовского 26 июня после падения на лестнице около поликлиники. Уточняется, что актер получил сильный ушиб спины, но в силу преклонного возраста был помещен в реанимацию.
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