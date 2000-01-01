28.12 20:56 MIGnews.com

Композитора Шаинского похоронят в Москве

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Известного композитора Владимира Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Такая информация появилась в четверг, 28 декабря.Ранее сообщалось о том, что Шаинский скончался в Соединённых Штатах в возрасте 92 лет. Вдова композитора расказала СМИ, что её супруг не оставлял завещания относительно того, где именно он хочет быть похоронен.Теперь же стало известно место, где кремируют, а затем похоронят знаменитого композитора."Его кремируют и привезут на Троекуровское", — рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.Владимира Шаинского не стало в ночь на 25-е декабря в одной из больниц США.По словам сына композитора, отец скончался по причине того, что не смог в своём возрасте перенести операцию по онкологии.