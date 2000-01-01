29.01 22:07 MIGnews.com

Российский пианист завоевал музыкальную награду "Грэмми"

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Российский пианист Даниил Трифонов получил награду академии звукозаписи США "Грэмми", победив в категории "Лучшее инструментальное соло", сообщили организаторы конкурса.В этом году 60-й юбилейный конкурс проходил в Нью-Йорке.В борьбе за статуэтку россиянину пришлось побороться с американским пианистом Мюрреемом Перайя, британцем Стивеном Иссерлисом, шведским музыкантом Марией Леттбергом и немецким скрипачом Франком Петером Циммерманом.Сообщается, что на премию "Грэмми" в категории "Лучший классический сольный альбом" посмертно номинировали еще одного российского артиста Дмитрия Хворостовского, но победу в ней одержала канадская оперная певица Барбара Ханниган.В категории "Лучшая оперная запись " победу одержали исполнители оперы Берга "Воццек" под управлением дирижера из Австрии Ганса Графа, хотя на победу в этой области претендовали еще и российские солисты и Мариинского театра, Андрей Серов и Владимир Феляуэр.Имена лауреатов в области классической, джазовой, латинской музыки, а также в технических номинациях традиционно назвали за несколько часов до начала концерта по случаю вручения "Грэмми", отмечают в РИА Новости.Награда Грэмми – одна из самых престижных музыкальных наград в мире. Ее учредила и вручает Академия звукозаписи США.