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flickr 29.06 11:25   MIGnews.com

Долгожданная "Белая Ночь Тель-Авива" начнется 29 июня

В Тель-Авиве в четверг вечером, 29 июня, состоится долгожданный праздник, а именно - ежегодные торжественные мероприятия под эгидой "Белая Ночь Тель-Авива", на который соберутся тысячи людей. Это популярное и любимое всеми жителями города празднество начнётся в 20:00 и закончится на рассвете солнца.

Все жители и гости города смогут стать частью самых разных развлекательных мероприятий, которые будут проходить всю ночь в годовщину присвоения городу статуса Объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Еще в июле 2003 года ЮНЕСКО объявило Тель-Авив "Белым городом", и с тех пор в Тель-Авиве проходит ежегодный фестиваль. В то время как мероприятие отдает дань уважения архитектуре Баухауса в стиле 1920-х годов, которая сделала Тель-Авив знаменитым, это также выражение ярких современных искусств, культуры и ночной жизни города.

В рамках фестиваля по всему городу проходят концерты, театральные выступления, выставки. Многие музеи и галереи открыты практически до утра. Вдоль бульвара Ротшильда с 8 вечера до 2 часов утра будут организованы инсталляции искусства, акробатики и танцевальные инсталляции из семи стран Европейского Союза.

Цирковой театр возьмет на себя площадь Бялик, место первой мэрии Тель-Авива, и представит живую музыку, воздушную акробатику, группу и клоунов.

Полный список десятков вечеринок, концертов и художественных инстилляций можно найти на веб-сайте муниципалитета.

Между тем, все желающие смогут надеть наушники и настроиться на 102 FM для участия в немой танцевальной вечеринке на площади Рабина.

В отреставрированном старом вокзале Тель-Авива, известном как Хатачана, пройдет ряд концертов, в том числе выступят ближневосточный рок-группы Boom Pam и Bint El Funk, в которых сочетаются йеменская и фанковая музыка. Классические израильские рок-группы выйдут на сцену на площади Гивон.

Семинары и мероприятия для детей и семей пройдут в парке Кирьят-Сефер.

Тель-Авив получил признание ЮНЕСКО за более чем 4000 преимущественно белых зданий, построенных в архитектурном стиле Баухауза.

В 1920-х и 1930-х годах этот стиль архитектуры был достаточно распространен и попал в Тель-Авив благодаря еврейским архитекторам, бежавшим из Германии.

Полиция Израиля заявила, что она не позволит людям участвовать в торжествах с животными, стеклянными бутылками, оружием, велосипедами или любыми двухколесными транспортными средствами.

Муниципалитет также создал телефонное приложение SideKix, чтобы помочь пользователям перемещаться по событиям.
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