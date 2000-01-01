29.06 11:25 MIGnews.com

Долгожданная "Белая Ночь Тель-Авива" начнется 29 июня

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В Тель-Авиве в четверг вечером, 29 июня, состоится долгожданный праздник, а именно - ежегодные торжественные мероприятия под эгидой "Белая Ночь Тель-Авива", на который соберутся тысячи людей. Это популярное и любимое всеми жителями города празднество начнётся в 20:00 и закончится на рассвете солнца.Все жители и гости города смогут стать частью самых разных развлекательных мероприятий, которые будут проходить всю ночь в годовщину присвоения городу статуса Объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.Еще в июле 2003 года ЮНЕСКО объявило Тель-Авив "Белым городом", и с тех пор в Тель-Авиве проходит ежегодный фестиваль. В то время как мероприятие отдает дань уважения архитектуре Баухауса в стиле 1920-х годов, которая сделала Тель-Авив знаменитым, это также выражение ярких современных искусств, культуры и ночной жизни города.В рамках фестиваля по всему городу проходят концерты, театральные выступления, выставки. Многие музеи и галереи открыты практически до утра. Вдоль бульвара Ротшильда с 8 вечера до 2 часов утра будут организованы инсталляции искусства, акробатики и танцевальные инсталляции из семи стран Европейского Союза.Цирковой театр возьмет на себя площадь Бялик, место первой мэрии Тель-Авива, и представит живую музыку, воздушную акробатику, группу и клоунов.Полный список десятков вечеринок, концертов и художественных инстилляций можно найти на веб-сайте муниципалитета.Между тем, все желающие смогут надеть наушники и настроиться на 102 FM для участия в немой танцевальной вечеринке на площади Рабина.В отреставрированном старом вокзале Тель-Авива, известном как Хатачана, пройдет ряд концертов, в том числе выступят ближневосточный рок-группы Boom Pam и Bint El Funk, в которых сочетаются йеменская и фанковая музыка. Классические израильские рок-группы выйдут на сцену на площади Гивон.Семинары и мероприятия для детей и семей пройдут в парке Кирьят-Сефер.Тель-Авив получил признание ЮНЕСКО за более чем 4000 преимущественно белых зданий, построенных в архитектурном стиле Баухауза.В 1920-х и 1930-х годах этот стиль архитектуры был достаточно распространен и попал в Тель-Авив благодаря еврейским архитекторам, бежавшим из Германии.Полиция Израиля заявила, что она не позволит людям участвовать в торжествах с животными, стеклянными бутылками, оружием, велосипедами или любыми двухколесными транспортными средствами.Муниципалитет также создал телефонное приложение SideKix, чтобы помочь пользователям перемещаться по событиям.