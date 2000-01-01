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Фото: @juniorh_23 / Twitter29.09 09:52   MIGnews.com

Найден эскиз обнаженной "Джоконды"

Во Франции найден рисунок с изображением обнаженной женщины, который, как предполагают эксперты, мог быть эскизом для картины "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. Об этом сообщает BBC News.

Сделанный углем портрет известен как "Монна Ванна" (Monna Vanna), хранится в Музее Конде в Шантийи близ Парижа и все это время считался работой другого художника. Однако после серии экспертиз, проведенных сотрудниками Лувра, появились основания полагать, что к рисунку приложил руку и сам да Винчи.

Куратор исследований Матье Делдик (Mathieu Deldicque) отметил, что "Монна Ванна" и "Мона Лиза" практически одинакового размера, также на сходство портретов указывает изображение лица и рук.

"Это почти наверняка была подготовка к масляной живописи", — добавил Делдик, говоря о рисунке с обнаженной женщиной.

Сотрудник Лувра Бруно Моттин подтвердил, что "Монна Ванна" была написана в годы жизни да Винчи и отличается очень высоким качеством. Однако, по его словам, часть наброска практически наверняка принадлежит не кисти этого живописца, поскольку сделана правой рукой, а да Винчи был левшой.

Полное название "Моны Лизы", или "Джоконды", — "Портрет госпожи Лизы Джокондо". Картина была написана да Винчи в 1503-1505 годах. Моделью считается Лиза Герардини, супруга торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо.
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