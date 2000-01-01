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Ученые разоблачили Шекспира | Фото: Thinkstock31.01 04:18   MIGnews.com

Ученые разоблачили Шекспира

Уильям Шекспир не является основным автором анонимной пьесы "Эдуард III". К таким выводам пришли австралийские ученые в результате своих исследований, опубликованных на сайте Arxiv.org.

По мнению сотрудников Австралийского национального университета, Университета Чарльза Стерта, а также Организации оборонной науки и техники, 14 из 19 сцен произведения, не принадлежат руке английского поэта Уильяма Шекспира, а являются работой его коллеги - Томаса Кида.

Эксперты, используя технику RPAS, сравнили текст пьесы с другими произведениями драматургов. После длительной и кропотливой работы, аппарат исследовавший полноту словарного запаса писателей, использование их личных местоимений и служебных слов, а также вербальное описание чувств и ощущений, показал, что основным автором "Эдуарда III" был именно Кид.

Исследователи предполагают, что пять сцен произведения были написаны Шекспиром, 12 сцен пьесы - Кидом - и еще две в их соавторстве.

"Из анализа ясно, что Томас Кид написал большую часть пьесы, а Уильям Шекспир сыграл менее значительную роль", — говорится в исследовании.

Традиционно большинство литературоведов приписывают авторство анонимной пьесы "Эдуард III" или "Царствование короля Эдуарда III", Уильяму Шекспиру. Однако среди них есть также и скептики, заявляющие, что произведение было написано Шекспиром в соавторстве с другими драматургами. Кроме того, некоторые литературоведы выдвигают совсем новую теорию о том, что пьеса принадлежит перу Кристофера Марло.
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