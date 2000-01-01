01.07 13:08 MIGnews.com
Солист Radiohead отменил бронирование в отеле Дан Тель-Авив
Солист легендарной британской группы Radiohead Том Йорк отменил бронирование номера в гостинице Дан Тель-Авив.
Radiohead даст концерт в Тель-Авиве 19 июля. Израильский организатор гастролей группы, Рани Рахав, разгласил бронирование в Дан, включая время прибытия и отъезда Йорка.
Менеджмент группы распространил заявление, в котором говорится, что “уединение и конфиденциальность являются нашими главными приоритетами, и потому бронирование было отменено”.
Йорк снимет номер в другой гостинице, но ее название не разглашается.
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