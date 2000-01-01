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Пугачевой вызвали `скорую` на фестиваль в Баку | Фото: Instagram01.08 04:13   MIGnews.com

Пугачевой вызвали "скорую" на фестиваль в Баку

Певице Алле Пугачевой понадобилась помощь медиков на фестивале "Жара" в Баку, сообщает Cosmopolitan.

В столице Азербайджана очень жарко — столбики термометров поднялись выше 35 градусов. Звезды признавались в Instagram, что выступать при такой температуре достаточно проблематично. Пугачевой потребовалась помощь медиков из-за давления, так что организаторы Жары были вынуждены вызвать скорую помощь.

Творческий вечер Аллы Пугачевой на Жаре 2017 окончился, однако еще не все песни оказались спеты. 30 июля Примадонна должна была появиться на вечере Григория Лепса с песней "Мне нравится, что вы больны не мной", однако фанаты так и не дождались номера. Певице настолько сбыло плохо, что она не могла присутствовать.
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