01.01 12:38 MIGnews.com

В Конго полицейские убили семерых протестующих

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В Конго во время протестов и столкновений с полицейскими погибли семь человек.Об этом в понедельник, 1 января сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря миротворческой миссии ООН в стране Флоренс Марчал.Причиной воскресных протестов в Конго стало нежелание действующего президента страны Джозефа Кабилы проводить президентские выборы. Запланированное на конец 2017-ого года всенародное голосование было отложено как минимум на год, отмечает издание."Правоохранители застрелили по меньшей мере семь человек в Киншасе. Еще один человек погиб во время участия в протесте в городе Кананга, однако причина смерти пока остается неизвестной", - сказано в сообщении.По словам Марчал, наблюдатели зафиксировали во время протестов по всей стране по меньшей мере 123 задержания. Кроме этого, поступила информация о получении несколькими лицами тяжких ранений.