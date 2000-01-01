01.01 13:07 MIGnews.com

В Израиле за ночь задержали 26 подозреваемых в терроризме

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Военные, полиция, сотрудники погранслужбы и службы безопасности в новогоднюю ночь задержали на Западном берегу Иордана 26 человек, подозреваемых в терроризме.Об этом в понедельник, 1 января сообщил Двадцатый израильский телеканал."Ночью силы армии, ШАБАК и пограничной службы задержали 26 человек, подозреваемых в участии в террористической деятельности, в национальном терроре и серьезных нарушениях общественного порядка в отношении граждан и сотрудников безопасности", — цитирует телеканал заявление правоохранительных органов страны.Ранее сообщалось о задержании 12 человек, подозреваемых в участии в беспорядках на западном берегу Иордана. По данным канала, задержанные бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в израильских военных.