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В Израиле за ночь задержали 26 подозреваемых в терроризме | Фото:01.01 13:07   MIGnews.com

В Израиле за ночь задержали 26 подозреваемых в терроризме

Военные, полиция, сотрудники погранслужбы и службы безопасности в новогоднюю ночь задержали на Западном берегу Иордана 26 человек, подозреваемых в терроризме.

Об этом в понедельник, 1 января сообщил Двадцатый израильский телеканал.

"Ночью силы армии, ШАБАК и пограничной службы задержали 26 человек, подозреваемых в участии в террористической деятельности, в национальном терроре и серьезных нарушениях общественного порядка в отношении граждан и сотрудников безопасности", — цитирует телеканал заявление правоохранительных органов страны.

Ранее сообщалось о задержании 12 человек, подозреваемых в участии в беспорядках на западном берегу Иордана. По данным канала, задержанные бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в израильских военных.
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