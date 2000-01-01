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В США девушка вышла замуж за несколько часов до смерти | Фото:02.01 00:28   MIGnews.com

В США девушка вышла замуж за несколько часов до смерти

Жительница американского штата Коннектикут вышла замуж за несколько часов до смерти от рака молочной железы.

Об этом в понедельник, 1 января сообщает The Sun.

Издание отмечает, Дэвид Мошер собирался сделать своей невесте Хезер Линдси предложение в декабре 2016 года.

Хезер в течение года боролась с болезнью, и в конце 2017 года она вышла замуж, но 18 часов спустя, 22 декабря, скончалась в больнице, уточняет агентство.

Подруга невесты рассказала, что Хезер была смелой, а любовь давала ей силы не страшиться смерти.
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