02.01 00:28 MIGnews.com

В США девушка вышла замуж за несколько часов до смерти

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Жительница американского штата Коннектикут вышла замуж за несколько часов до смерти от рака молочной железы.Об этом в понедельник, 1 января сообщает The Sun.Издание отмечает, Дэвид Мошер собирался сделать своей невесте Хезер Линдси предложение в декабре 2016 года.Хезер в течение года боролась с болезнью, и в конце 2017 года она вышла замуж, но 18 часов спустя, 22 декабря, скончалась в больнице, уточняет агентство.Подруга невесты рассказала, что Хезер была смелой, а любовь давала ей силы не страшиться смерти.